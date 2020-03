Decreto Coronavirus, altre 17 denunce e spuntano i primi “recidivi”

Savona. Continuano serrati i controlli dei carabinieri sul rispetto del decreto del Governo: anche oggi il Comando savonese riferisce di 17 persone denunciate. E si registrano già i primi casi di “recidiva”, ossia persone che, già controllate e denunciate, persistono nel non rispettare il divieto.

Purtroppo non è un caso isolato: nella sola giornata di ieri è successo sia in Valbormida che a Savona. A Cairo Montenotte sono stati trovati “non in regola” due 25enni a spasso per le vie del centro nonostante fossero stati già denunciati pochi giorni fa, mentre nella città della Torretta un albanese, controllato alle 2 di notte di ieri, è stato poi trovato ancora in strada alle 14.30 (denunciato entrambe le volte).

