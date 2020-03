Finale, anziana chiede aiuto per comprare le medicine: ci vanno i carabinieri

Finale Ligure. Al di là dei controlli sul rispetto del decreto del Governo, che continuano serrati e che, anche oggi, hanno portato a 17 denunce, i carabinieri savonesi stanno spendendo ogni risorsa disponibile per fornire il proprio apporto alla popolazione in un momento di tale difficoltà. E non mancano anche situazioni di vera e propria solidarietà e aiuto alle persone anziane.

È il caso di una signora del 1933 che, ieri pomeriggio, ha chiamato i militari della caserma di Finale Ligure dicendo di essere vedova e con difficoltà motorie e di aver bisogno di acquistare delle medicine, a lei indispensabili, in farmacia.

