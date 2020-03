Millesimo, il vice sindaco critico sul sostegno ai Comuni del decreto “Cura Italia”

Millesimo. “Non solo partite Iva e autonomi, le misure a favore dei Comuni del cosiddetto ‘decreto Cura Italia’ sono assolutamente inadeguate”. Interviene così il vice sindaco di Millesimo con delega al bilancio Francesco Garofano, alle prese con la stesura del suo primo documento di previsione finanziaria dell’ente pubblico.

“Al di là della possibilità di giunte e consigli in videoconferenza e del differimento dei termini di presentazione di bilancio e rendiconti, i Comuni sono stati lasciati soli ad affrontare l’emergenza che tutti stiamo vivendo – sottolinea – Il decreto prevede la possibilità di utilizzare l’avanzo di bilancio 2020 non vincolato per la spesa corrente legata all’emergenza, ma non c’è traccia di risorse aggiuntive e straordinarie per Protezione Civile, Polizia Locale e acquisto DPI. In particolare questi ultimi al momento di difficile reperimento e oggetto di rincari esorbitanti”.

