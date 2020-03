Sanremo, bomba a orologeria sul Comune. Casinò chiuso a oltranza danno incalcolabile sui conti

Sanremo. Pochi mesi, meno di quelli che si potrebbero contare sulle dita di una mano. Questo il tempo che la prima azienda pubblica della provincia di Imperia si è dato prima di dover correre ai ripari con provvedimenti drastici e stringenti, capaci a cascata di impattare sull’economia della Città dei Fiori pesantemente. Stiamo parlando del Casinò Municipale, società partecipata dal Comune, che da quando ha dovuto dichiarare la cessazione di ogni attività (tranne quella del gioco online) per effetto delle disposizioni per il contenimento del coronavirus, si trova con costi ingentissimi da sostenere e entrate quasi azzerate del tutto.

Il “tempio dell’azzardo”, infatti, secondo quella che è una prima analisi dei costi che si sta facendo in queste ore, avrebbe al massimo qualche mese di ossigeno finanziario. A regime – quando le cose vanno bene, come bene stavano andando ultimamente – la casa da gioco ha costi mensili stimati in circa tre milioni di euro, tra spese per il personale dipendente e le poste dedicate all’accoglienza dei clienti migliori, al ristorante e agli eventi di spettacolo. Un indotto, quello del gioco e della cultura, che a Sanremo e in tutta la Riviera dei Fiori ha fatto la storia e che, nonostante la crisi generale che affligge i casinò d’Italia, è capace di portare ancora acqua al mulino al bilancio di Palazzo Bellevue.

