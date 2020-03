Autostrade, i cantieri attivi dal 20 al 29 marzo

Autostrade. Dal 20 al 29 marzo sono attivi sulla rete autostradale alcuni cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico.

In particolare, venerdì 20 marzo sono previsti in A12 Genova-Sestri Levante:

– riduzione a una corsia, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti, nel tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso Sestri Levante, dal km 25+000 al km 29+000 e nella direzione opposta, verso Genova, dal km 26+000 al km 29+000;

– chiusura del tratto compreso tra Rapallo-Recco, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla A12 alla stazione autostradale di Recco, per proseguire verso Genova. Si ricorda che, nell’attraversamento del centro di Rapallo, vige un limite massimo di altezza di 4 metri e, in piazza Pastene, in entrambe le direzioni, vige una limitazione di transito per veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate. Pertanto, i mezzi pesanti di altezza non superiore ai 4 metri e di peso superiore alle 12 tonnellate, dovranno seguire il seguente itinerario: Piazzale Genova, Via S. Anna, Via Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello e SS1 Aurelia.

... » Leggi tutto