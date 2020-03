Casinò chiuso e stipendi a rischio, i sindacati chiedono un incontro tempestivo con il sindaco Biancheri

Sanremo. Con il Casinò Municipale chiuso da tempo per l’emergenza Coronavirus ( e non si sa quando riaprirà) si prevedono tempi cupi per le casse di Palazzo Bellevue, che dovrà rinunciare all’entrata derivata dalla casa da gioco.

E anche per i suoi lavoratori, che rischiano “in soldoni” il proprio stipendio. Per questo motivo, la sigla sindacale di riferimento per i dipendenti, si è subito mobilitata. La Snalc-Cisal chiede un incontro, il prima possibile, con il sindaco Alberto Biancheri, per azzerare, con retroattività al primo gennaio dell’anno in corso, l’aliquota di denari prevista nel 2020 che il casinò dovrà versare alle casse comunali. Con l’intento di preservare risorse senza mettere a rischio gli stipendi dei lavoratori coinvolti.

