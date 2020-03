Chiusura ospedale di Cairo, il sindaco di Cosseria: “Ennesima tegola in testa per la Valbormida”

Cosseria. Il sindaco di Cosseria e consigliere Anci Liguria Roberto Molinaro, nell’ambito dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, ha scritto una lettera indirizzata al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Liguria, alla direzione dell’Asl2 e di Alisa, al Prefetto di Savona Antonio Cananà e al presidente della provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

Si legge nel documento: “Stiamo affrontando un’emergenza di una gravità assoluta contro un nemico subdolo e invisibile. Ogni iniziativa presa per bloccare il contagio e per poter assistere le persone contagiate dal COVID 19 è lodevole e siamo perfettamente consci che queste decisioni siano inoppugnabili vista l’urgenza e il costante aumento di persone riscontrate positive e per il drammatico numero di decessi che questo flagello sta causando. Non riusciamo a comprendere perchè ci venga comunicata la chiusura dell’ospedale a decisione già avvenuta; questo provvedimento si traduce nell’ennesima tegola in testa per la nostra Valbormida, anche in relazione della precarietà delle nostre arterie viarie e della complessa morfologia del nostro territorio”.

