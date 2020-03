Coronavirus, a Camporosso pulizia strade e audio-messaggio del sindaco Gibelli

Camporosso. Nella giornata di domani, sabato 21 marzo, a Camporosso avrà luogo una pulizia straordinaria di strade, marciapiedi e aree pubbliche. Lo ha annunciato il sindaco Davide Gibelli, che spiega: «Non verranno utilizzati prodotti per la sanificazione. E’ infatti appurato che oltre a non essere utili nella lotta al virus, possono essere dannosi per l’ambiente».

Ieri a Camporosso è stato nuovamente istituito il COC (Centro operativo comunale). L’amministrazione comunale, in concerto con la Protezione Civile ha deciso di puntare sull’informazione e sulla prevenzione. Nel weekend, dunque, volontari della Protezione civile saranno presenti nelle aree maggiormente frequentate in città: dalla ciclovia alle piazze, per allontanare eventuali passanti. «Abbiamo già notato che la presenza di persone in divisa dissuade i cittadini dall’uscire a passeggiare», dichiara Gibelli.

