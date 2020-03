Coronavirus, Bassetti: “Troppa gente in giro, tra i ricoverati alcuni non hanno rispettato i decreti”

Regione. “Vedo ancora troppa gente in giro, ci capita troppo spesso di intervistare i pazienti che ricoveriamo e di scoprire che queste persone non hanno seguito le procedure indicate da Regione Liguria e dal Governo, qualcuno è arrivato dicendo che sabato scorso è stato a cena con sei amici, qualcun altro raccontando che ha fatto una scampagnata con i parenti, così non va bene, o tutti assieme remiamo dalla stessa parte e stiamo a casa o metteremo in difficoltà chi negli ospedali dovrà occuparsi di sempre nuovi ricoveri”.

Il direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino Matteo Bassetti, ogni giorno che passa, è sempre più severo nell’indicare alla cittadinanza quale comportamento tenere. E se è vero che all’inizio dell’emergenza si era sentito ripetere che le persone dovevano fare la loro vita, ormai da giorni la sua posizione è allineata con l’Oms e con l’Istituto superiore di sanità: è necessario ridurre al minimo i contatti sociali per limitare il contagio.

