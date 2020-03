Coronavirus e Cura Italia, Benveduti: “Servono risorse vere, non ‘scippi’ di fondi europei”

Regione. “Per fronteggiare una crisi straordinaria per natura e conseguenze come questa servono risorse straordinarie e non lo “scippo” dei già miseri fondi dedicati al fragile tessuto economico regionale”. Lo dice l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, commentando il Decreto Cura Italia.

“La situazione è preoccupante – continua Benveduti -, ma perfettamente coerente con le politiche di folle austerità espansiva, che da anni oramai hanno fatto precipitare il nostro Paese in una crisi endemica e che questo dramma sanitario rischia di consolidare definitivamente. Anche per questo motivo, è per noi inaccettabile la richiesta della Commissione Europea per il riutilizzo delle risorse dei fondi strutturali (già stanziate nell’ambito delle politiche di coesione) per scopi di “spesa sanitaria”.

