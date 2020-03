Coronavirus, la denuncia dei sindacati: “Pochi dispositivi di sicurezza e ritardo nello smart working”

Liguria. “Nell’emergenza sanitaria che si è venuta a creare, i bancari sono tenuti a prestare servizi essenziali al pubblico.

La richiesta dei sindacati di categoria di chiudere per 15 giorni gli sportelli in tutto il territorio nazionale è stata respinta da ABI. Noi invece riteniamo che la frequentazione degli sportelli, da parte della clientela, rappresenti un rischio reale di diffusione del contagio”.

I sindacati Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin Liguria, in questa occasione, denunciamo che dall’inizio dell’emergenza in molte filiali non sono ancora pervenuti gli strumenti utili a difendere dal contagio le lavoratrici e i lavoratori, con grave rischio per la nostra salute e quella delle nostre famiglie.

... » Leggi tutto