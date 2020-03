Coronavirus, l’Asd “Run Riviera Run” lancia il servizio gratuito per le persone sole “La Rete della Parola”

Finale Ligure. L’Asd RunRivieraRun nel 2014 ha avviato il progetto “Socializzazione e Benessere”. Si tratta di un progetto sociale che mira a coinvolgere persone di qualsiasi età per fare in modo che le persone non si sentano sole, ma socializzino attraverso l’incontro con altre persone per camminare, correre o semplicemente partecipare a momenti di aggregazione.

“In questo difficile periodo, a causa dell’emergenza Covid-19, è impossibile socializzare fisicamente e desideriamo fornire una soluzione che sia in linea con il nostro progetto: socializzazione e benessere, cercando di far socializzare le persone e di renderle attive con una semplice chiacchierata al telefono, via email o via Skype con il servizio ‘La Rete della Parola’”, spiegano gli organizzatori. “Questo a nostro avviso – continuano – apporterà un riscontro positivo anche sulla parte legata al benessere che, si può sviluppare semplicemente con una parola di conforto in questo periodo di solitudine e distacco dagli altri. Ci sono persone sole di qualsiasi età e noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di aiutarle a sentirsi meno sole con il servizio ‘La Rete della Parola’”.

... » Leggi tutto