Bordighera. Un uomo ricoverato presso il Saint Charles di Bordighera è risultato positivo al coronavirus. Il paziente si trovava in ospedale per una patologia neoplastica. Immediatamente l’Asl ha messo in atto il protocollo che prevede una serie di misure di sicurezza per accertare la presenza di eventuali altri contagi. Tra i provvedimenti, anche la sicurezza del personale sanitario e degli altri degenti.

