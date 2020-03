Coronavirus, Toti: “Siamo la quinta regione per incidenza, adesso più che mai state a casa”

Regione. “Come ci aspettavamo, stiamo raggiungendo il picco della curva dei contagi. Questo comporta dolorose perdite, che abbiamo avuto anche oggi. La Liguria è quinta in Italia per incidenza del virus rispetto alla popolazione: lo sforzo del nostro sistema sanitario è assoluto. Rispettare le regole e fare ciascuno la propria parte è fondamentale, adesso più che mai. Oggi il rischio è troppo elevato ed è troppo elevato il numero decessi e ricoveri per consentirci leggerezze”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto il punto questa sera sull’emergenza coronavirus. Il presidente ha firmato oggi un’ordinanza “che entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi per chiedere ai sindaci liguri di individuare e chiudere i luoghi atti a creare potenziali assembramenti di qualsiasi genere (a loro discrezione e con possibilità di variare le aree interdette per i giorni festivi e feriali), ribadendo il divieto assoluto per tutti di recarsi nelle seconde case di villeggiatura. Questo fine settimana è fondamentale quindi invito davvero tutti a rimanere a casa“.

