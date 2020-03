Costa Luminosa attesa a Savona in serata, sbarco dei passeggeri in 48 ore e senza “contatti” con la città

Savona. Costa Luminosa arriverà a Savona questa sera. Lo ha ufficializzato poco fa il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio.

Dopo la comparsa di diversi casi sospetti e confermati di infezioni da Covid-19, ieri sera a Marsiglia sono stati sbarcati 386 ospiti, in prevalenza statunitensi, canadesi e francesi. Le operazioni di sbarco a Marsiglia continueranno questa mattina, con il resto dei 134 ospiti di nazionalità francese. Al termine la nave salperà per Savona, dove giungerà in serata.

... » Leggi tutto