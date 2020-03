Coronavirus, Conte: “Chiuse tutte le attività produttive non necessarie”

Roma. Chiusa ogni attività produttiva non necessaria e non strategica su tutto il territorio nazionale. Lo ha deciso il presidente del consiglio Giuseppe Conte dopo l’incontro con sindacati e associazioni di categoria. L’annuncio in serata in una diretta Facebook.

“La decisione è quella di chiudere ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali – ha detto Conte -. Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati e le associazioni di categoria per stilare una lista dettagliata in cui sono indicate le filiere produttive dei servizi più necessari per il funzionamento dello stato in questa fase di emergenza”.

