Coronavirus, Michelucci (Italia Viva): “Fare più test e tamponi, significa meno contagi e meno morti”

Liguria. “I dati del coronavirus in Liguria esprimono bene la situazione difficile che stiamo attraversando, per questo serve un’azione forte come quella dei test da adottare in primis nei laboratori aziendali, ma anche ai cittadini come avviene appunto in altre regioni”. Lo sostiene Juri Michelucci, capogruppo di Italia Viva in Regione Liguria.

“La difficile situazione – scrive – ci pone ormai a livello dell’Emilia Romagna e poco distante dalla Lombardia come numero di decessi rispetto al numero dei casi positivi. Infatti la nostra regione e l’Emilia sono intorno al 12% e la Lombardia supera il 15%. La Liguria è la terza regione italiana per decessi rispetto al numero dei casi. Attraverso una apposita interrogazione al Presidente della Regione ho richiesto l’utilizzo dei kit che vanno a ricercare gli anticorpi per il Cov19”.

