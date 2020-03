Diano Marina, Chiappori: «Pattuglie di notte all’uscita dell’autostrada contro i furbetti della seconda casa»

Diano Marina. «Sono giunto alla conclusione che l’unica soluzione per arginare il fenomeno dei “furbetti della seconda casa” sia quella di schierare pattuglie di notte all’uscita dei caselli dell’A10». Lo dichiara il primo cittadino della Città degli Aranci Giacomo Chiappori che oggi in Comune ha convocato gli amministratori di condominio. I professionisti si sono impegnati a fornire entro 48 ore, contattando i condomini, i nominativi delle persone arrivate a Diano dall’inizio dell’emergenza.

Diano Marina conta, infatti, 5000 seconde case, 600 sono le prime case intestate a non residenti, risulta, quindi difficile, se non impossibile compiere una verifica a tappeto delle presenze. «Ho chiesto al prefetto Alberto Intini una misura di questo tipo, noi potremmo schierare i vigili sul capo Berta, mentre su capo Mele toccherebbe ai comuni a Levante. Mi sembra l’unica maniera per prevenire ingressi», conclude Chiappori.

