Emergenza coronavirus, Liguria Popolare aderisce alla campagna #iorestoacasa

Ventimiglia. «42 foto per testimoniare l’importanza di seguire le misure governative atte a contrastare il diffondersi del coronavirus. In che modo? Rispettando i provvedimenti e rimanendo all’interno delle proprie abitazioni!». E’ il messaggio lanciato da Liguria Popolare che ha aderito alla campagna #iorestoacasa per sensibilizzare le persone a stare nella propria abitazione nel pieno dell’emergenza sanitaria a causa di coronavirus.

In mezzo alle foto di Liguria Popolare, oltre al leader Andrea Costa, si possono scorgere alcuni dei volti simbolo del partito come i consiglieri regionali Gabriele Pisani e Vittorio Mazza, sindaci e amministratori che vanno da Ventimiglia a Sarzana.

