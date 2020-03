Europa Verde Liguria: “Solidarietà e non solo ai tempi del Coronavirus”

Savona. Europa Verde Liguria, attraverso le parole del portavoce Danilo Bruno, interviene in merito alle recenti vicende avvenute in Liguria, in particolare quelle relative alle parole delle e ricevute dal consigliere regionale Pd ed ex sindaco di Millesimo Mauro Righello.

“Oggi Europa Verde – dichiara Bruno – vuole ribadire che non intende fare alcuna polemica con le autorità in un momento così difficile per il paese ma non possiamo tacere l’assurdità di situazioni incredibili come quella capitata al consigliere regionale del Pd Mauro Righello, di cui conosciamo e stimiamo la competenza e il valore, che è stato oggetto di un attacco gratuito da parte di esponenti della maggioranza regionale di destra”.

... » Leggi tutto