Nuoto sincronizzato, Giallombardo: “Avanti con una preparazione rudimentale, in stile Rocky IV”

Savona. Quattro anni fa, di questi tempi, l’Italia tornava a qualificarsi a Rio de Janeiro per un’Olimpiade dopo dodici anni di assenza con la routine di squadra. Tra un mese e mezzo le azzurre si sarebbero dovute esibire all’Acquatic Center di Tokyo per centrare di nuovo il lasciapassare. Invece la Fina ha posticipato a giugno il torneo di qualificazione, peraltro test event che era in programma dal 30 aprile al 3 maggio.

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha stravolto i tempi e i modi di allenamento. Nell’incertezza generale, che permette pianificazioni solo sommarie e suscettibili a continue modifiche, il commissario tecnico Patrizia Giallombardo, insieme a staff e preparatori, ha provato a stilare un programma di allenamento da seguire a casa propria.

... » Leggi tutto