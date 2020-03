Liguria. Perché oggi, 21 marzo, state vedendo sui social foto di persone con un fiore in mano? “Mistero” svelato: è un’iniziativa di Libera, l’associazione che si batte per la legalità e contro le mafie.

“In questi giorni difficili che ci chiamano a stare a casa per il bene comune non vogliamo e non dobbiamo far mancare il nostro abbraccio ai familiari delle vittime innocenti delle mafie. Ricorre il 21 marzo, Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Per la prima volta dopo 25 anni, non saremo insieme a colorare le piazze d’Italia ma ugualmente possiamo, attraverso il web e i social, ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie, le loro storie, i loro nomi”.

... » Leggi tutto