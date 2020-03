Savona, il primario e la caposala di Pediatria del San Paolo: “Grazie a chi ci sostiene”

In un momento di difficoltà collettiva, con una grande paura per un evento inaspettato e non completamente conosciuto come questa pandemia da COVID-19, sono di estremo conforto per tutti le azioni di solidarietà e altruismo che la gente italiana dimostra. In particolare nella nostra realtà savonese vogliamo pubblicamente ringraziare coloro che si stanno adoperando per fornire supporto alla nostra struttura di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale San Paolo di Savona.

Nello specifico vogliamo segnalare la donazione del nostro amico Spiderman (Mattia Villardita) che ha fornito, con una raccolta fondi, 75 mascherine Disney, 43 maschere protettive e un termometro infrarossi, e Mattia Noberasco a nome della ditta di cui è amministratore delegato che ha fatto arrivare ieri in reparto 250 mascherine chirurgiche. Ricordiamo inoltre Donatella Consorti, Giulia De Facis e Rosetta Quaglia che, in collaborazione con l’Associazione Amici della Missione, cuciono mascherine in cotone.

... » Leggi tutto