Ventimiglia, il coronavirus non ferma la didattica alla scuola secondaria di I grado “Cavour” di Roverino

Ventimiglia. Nonostante la forzata sospensione delle lezioni dovuta all’emergenza sanitaria nazionale legata al coronavirus, la scuola non si ferma. La scuola secondaria di I grado “Cavour” di Roverino ha approntato una serie di attività per non interrompere la didattica e il percorso di apprendimento durante l’emergenza.

In questo periodo di sofferenza, il ruolo svolto dai docenti nei confronti degli alunni e delle famiglie assume connotazioni importantissime, continuando a mantenere e a supportare le relazioni, facendo sentire la propria vicinanza anche se fisicamente distanti, cercando di mantenere la routine quotidiana anche se in maniera telematica e non in presenza, garantendo così il diritto all’istruzione di ciascun alunno.

