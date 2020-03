25mila euro raccolti con CharityStars, all’asta anche due cimeli degli imperiesi Davide Re e Giulia Emmolo

Imperia. 25mila euro raccolti con CharityStars, la piattaforma partner nelle aste di Stelle nello Sport.

«Abbiamo donato alcuni cimeli di nostri campioni per la speciale settimana intitolata #VinciamoNoi. Tante realtà unite, tanti campioni nella casa di CharityStars per sostenere gli ospedali italiani. Quasi 25mila euro raccolti in poche ore» – fanno sapere gli organizzatori.

