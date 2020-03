A Diano Marina coprifuoco, il comandante Mistretta: «In giro non c’è nessuno»

Diano Marina. I dianesi, ma soprattuto gli ospiti, sembrano aver imparato la lezione. In giro non c’è nessuno. Il video è stato registrato dall’auto della pattuglia dei vigili urbani in servizio in diversi punti della città degli Aranci intorno alle 17.30 e rimanda l’immagine di una città degli Aranci deserta.

«Gli agenti -spiega il comandante Franco Mistretta – sono stati in giro dalla mattina alla sera. Non sono stati effettuati controlli anche perché in città non c’era proprio nessuno. Solo stamattina una coppia è stata fermata ma si stava recando in farmacia per ragioni di salute. La gente sta in casa».

