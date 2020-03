Albenga, Roberto Tomatis (Lega): “I delinquenti spadroneggiano per le strade vuote della città”

Albenga. “In un momento di grave emergenza sanitaria che ha letteralmente stravolto la vita di tutti e in cui siamo chiamati a rispettare le forti restrizioni, dettate dal Decreto Ministeriale, finalizzate a limitare il più possibile gli spostamenti per tentare di arrestare il contagio da Coronavirus e il nostro sindaco Riccardo Tomatis rivolge l’ennesimo appello accorato ai cittadini di ‘Restare a casa’, Albenga ancora una volta è in mano a extracomunitari e spacciatori che, con le strade pressoché vuote, sono diventati i veri padroni della città”. Il consigliere comunale gruppo Lega Roberto Tomatis (nella foto) fa appello all’amministrazione comunale d’intervenire con urgenza per far “metter fine agli assembramenti che si registrano, regolarmente, anche in queste settimane di ‘coprifuoco’ generale nella zona di viale Pontelungo, nel centro storico e sul lungo Centa”.

“Sono stato contattato da decine di cittadini che utilizzano il filo telefonico diretto (3397712376) aperto, ormai un mese fa, che mi hanno inviato foto di gruppi di balordi e spacciatori che si ritrovano regolarmente nella zona di Pontelungo, via Milano, in piazza delle Erbe, piazza 4 Novembre nel centro storico o sul lungo Centa per chiacchierare e bere birra – sottolinea il consigliere Tomatis -. E così, mentre il sindaco Tomatis lancia i condivisibili appelli a restare a casa per i cittadini di serie B che, nella maggior parte dei casi, essendo responsabili e avendo a cuore la salute di se stessi e degli altri, evitano di uscire, mentre i delinquenti si comportano come nulla fosse, senza che nessuno intervenga”.

