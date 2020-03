Conte firma il nuovo decreto: vietato uscire dal Comune, l’elenco ufficiale delle attività che non chiudono

Liguria. E’ arrivata poco dopo le 19.30 la firma del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, sul nuovo decreto che inasprisce le restrizioni con l’obiettivo di ridurre i contagi da Coronavirus. Come annunciato ieri sera, tutte le attività produttive considerate “non essenziali” per il Paese saranno chiuse: CLICCA QUI per l’elenco UFFICIALE di quelle che potranno restare operative.

C’è anche un secondo cambiamento, non annunciato ieri sera ma anticipato in giornata da un’ordinanza urgente dei ministeri della Salute e dell’Interno, ossia l’impossibilità di lasciare il Comune in cui ci si trova per ritornare al proprio domicilio. Per viaggiare da un Comune all’altro restano valide le altre tre precedenti motivazioni (lavoro, salute o “necessità”, che però nel nuovo decreto viene sostituita dalla “assoluta urgenza”), mentre viene soppressa la voce che consentiva di mettersi in viaggio per rientrare “presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

