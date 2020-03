Coronavirus, controlli della polizia a Sanremo: 8 denunciati

Sanremo. Importante lavoro in questi giorni da parte della polizia municipale che, a partire dallo scorso venerdì 13 marzo, ha fermato e controllato oltre 500 persone, di cui 29 denunciate. Fra ieri e l’altro ieri si sono registrati 8 denunciati e non è stata elevata alcuna sanzione agli esercizi.

Questa mattina una pattuglia della polizia locale ha presidiato il casello autostradale in entrata a Sanremo per controllare eventuali arrivi nella città, mentre altri agenti della polizia municipale hanno effettuato numerosi controlli nei quartieri e nelle frazioni: non ci sono persone denunciate.

... » Leggi tutto