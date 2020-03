Diano Marina. Il Lions Club Diano Marina è intervenuto per l’emergenza coronavirus donando 500 euro ciascuno alla Croce Rossa di Diano Marina ed alla Croce d’Oro di Cervo.

I fondi che il club ha deciso di destinare a questa emergenza intendono venire in aiuto a tutto il personale ed ai volontari per il grande impegno posto in essere per soccorrere la popolazione colpita dalla pandemia.

