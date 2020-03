Coronavirus, l’Italia chiude: ecco le attività considerate “servizi essenziali”

Liguria. Dopo l’annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte riguardo nuovi provvedimenti per affrontare la crisi legata alla diffusione del coronavirus, si attende ancora il testo ufficiale di riferimento. Il premier ha dichiarato che chiuderanno tutte le produzioni e le aziende non considerate servizi essenziali, ma si attende di capire precisamente quali sono: circola in queste ore, quindi, una lista di circa una settantina di categorie che potrà continuare ad operare “per non fermare il paese”, rifacendosi all’elenco dell’Istat.

Rimaranno operative tutte le aziende relative alle produzioni agricole e prodotti animali, pesca e industrie alimentari e delle bevande. Aperte anche tutte quelle aziende che si occupano di articoli tessili, plastici, chimici, legati alla raffinazione del petrolio, della carta e del vetro.

