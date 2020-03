Coronavirus, minorenni imperiesi bloccati a Nizza. La denuncia di un genitore: «Mi impediscono di raggiungere mia figlia»

Ventimiglia. Ci sono alcuni studenti imperiesi di rientro dal periodo di studio all’estero a causa dell’emergenza legata al coronavirus, che da questa sera sono bloccati all’aeroporto di Nizza, con i genitori a cui viene impedito dalle autorità d’oltralpe di andare a prenderli per riportarli in Italia. E’ questa la disavventura denunciata da uno dei testimoni diretti del caso, il ventimigliese Gianni Ballestra.

«Mia figlia è rientrata questa sera alle 20:30 da Dublino dove, insieme ad altri ragazzi italiani, si trovava per un periodo di studi all’estero. Quando sono partito per andarla a prendere, giunto al casello dell’uscita aeroporto, a Nizza, la gendarmeria mi ha rispedito indietro nonostante avessi con me l’autocertificazione scaricata dal sito del ministero degli esteri francese e una copia dei documenti di viaggio, spiega Ballestra.

