Coronavirus, Policlinico San Martino: chef distribuiscono pasti e beni di prima necessità in Malattie Infettive

Genova. Ad ora all’Ospedale Policlinico San Martino sono 37 i ricoverati in Malattie Infettive, 38 nelle due rianimazioni del Monoblocco, 30 al Padiglione 10, 53 al Padiglione 12, dove sono stati dedicati al Covid tutti i tre piani della struttura. Altri 14 sono ricoverati nei letti dell’Area Medica Critica al 1° piano del Pronto Soccorso, a cui si sono aggiunti da ieri, nel medesimo piano, altri 8 letti di Rianimazione Covid, di cui 2 già occupati.

La direzione sanitaria segnala un altro decesso, anche per infezione da Covid-19. Si tratta di un paziente nato e residente a Genova di 72 anni, presso la Rianimazione del Monoblocco – 3° piano, alle 12:15. Relativamente al decesso del paziente nel levante ligure segnaliamo una correzione rispetto a quanto comunicato stamani dalla Direzione Medica di Presidio: nata a Lerici e non alla Spezia e di anni 64 e non 71.

