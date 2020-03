Vallecrosia. Santa messa in diretta Facebook questa sera alle 20.30 sulla pagina della parrocchia San Rocco.

Visto che a causa dell’emergenza sanitaria per coronavirus non si può celebrare la santa messa domenicale in chiesa, in occasione della IV domenica di Quaresima (“Laetare”), don Antonio, parroco di San Rocco, ha deciso di riunire i fedeli online, utilizzando i social.

