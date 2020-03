Coronavirus, Sigm: «Grave carenza dei contratti di formazione specialistica medica, nessun futuro per il Ssn»

Imperia. «Riteniamo necessario richiamare l’attenzione su una situazione che da vari anni va aggravandosi e che oggi, sotto la virulenza distruttiva della pandemia è salita alla ribalta della cronaca: la carenza di medici specialisti nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN). In Italia si ha una carenza urgente di specialisti, non di medici» – fa sapere il Segretariato Italiano Giovani Medici (SIGM), associazione di rappresentanza di giovani medici, e nell’interesse della salute di tutti i cittadini italiani.

«A causa di una mal programmazione che va avanti da decenni, il prossimo concorso per le specializzazioni mediche vedrà invece una partecipazione di più di 20.000 candidati, a fronte di 8.000 contratti di formazione (40% sul totale dei medici generici), tale da non garantire il futuro previsto turn-over. Al fine di cercare di risolvere l’imbuto formativo, è auspicabile un aumento delle borse per finanziare i contratti di specializzazione nazionali, unitamente a un aumento dei contratti di formazione regionali che sono in numero sempre troppo esiguo a fronte dell’emergenza per la carenza di specializzandi.

