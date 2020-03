Coronavirus, Toti: “I numeri testimoniano che la situazione è complessa”

GENOVA. “I numeri che abbiamo di fronte dicono che la situazione è complessa in tutta la regione. Un fatto ampiamente previsto, ma non per questo meno dolorosa. La crescita registrata oggi era attesa, viste le curve di espansione del virus: ci auguriamo che le misure di distanza sociale comincino a dare i loro effetti nei prossimi giorni”. Il presidente Giovanni Toti fa il punto sulla situazione in Liguria.

“Da domani – spiega Toti – avremo nuove sale di terapia intensiva in tutta la Liguria, con ulteriori 75 posti letto a scaglioni a partire dalle prossime ore al San Martino. Si tratta di un enorme sforzo per garantire le sale necessarie alle terapie. Oltre a questo e alla cosiddetta nave-ospedale, andremo ad aumentare il numero dei tamponi effettuati”.

