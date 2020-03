Costa Luminosa, già sette malati in ospedale ma potrebbe restare in quarantena a Savona: ecco il piano B

Savona. Potrebbe rimanere a Savona per la quarantena Costa Luminosa, la nave arrivata ieri sotto la Torretta per far sbarcare gli ultimi passeggeri dopo i casi di contagio da Coronavirus a bordo. Nell’ultima riunione in Prefettura infatti, date le difficoltà nel trovare un altro porto disponibile ad accogliere la nave, è emersa la possibilità di lasciarla a Savona ma a una condizione: lo sbarco e il trasporto fuori regione anche di gran parte dell’equipaggio, mantenendo a bordo solo un’ottantina di persone che dovranno essere tutte asintomatiche.

La notizia arriva mentre viene portato all’ospedale San Paolo il settimo paziente con febbre e altri sintomi. Si tratta di un cittadino mauriziano, positivo al Covid-19, le cui condizioni si sono aggravate. Prima di lui erano stati trasferiti al nosocomio due cittadini olandesi e un israeliano, seguiti, in serata, da un australiano e due cittadini cileni.

