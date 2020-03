Costa Luminosa, ultimatum Caprioglio: “Domattina la nave dovrà andarsene da Savona in ogni caso”

Savona. “Ho ringraziato la protezione civile nazionale per l’enorme sforzo organizzativo messo in campo, che ho apprezzato molto. Ma io ora devo pensare a tutelare la mia città. Era stato detto che gli sbarchi sarebbero durati 48 ore, e così dovrà essere: domani mattina Costa Luminosa dovrà andarsene in ogni caso”.

E’ l’ultimatum lanciato dal sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, nel corso del vertice di questa mattina con la Prefettura, la Regione, la Protezione Civile e Costa Crociere in cui i vari soggetti coinvolti hanno relazionato sulle operazioni di sbarco dei passeggeri. Dopo il trasferimento ieri dei primi passeggeri (110 residenti nel nord Italia e 89 in Svizzera), infatti, questa mattina hanno iniziato a scendere gli ultimi 55 passeggeri italiani rimasti a bordo (abitanti nel centro-sud del Paese), altri 276 passeggeri europei (il cui rientro al domicilio è stato organizzato direttamente da Costa Crociere) e 61 italiani membri dell’equipaggio.

... » Leggi tutto