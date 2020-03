“I segreti del professore”, il nuovo noir di Cristina Rava

“Dedicato ai lettori, perché la solitudine è lieve in compagnia di un libro.”

Cristina Rava, in tempi non sospetti, ha dedicato proprio ai suoi lettori la sua nuova opera “I segreti del Professore”, edita da Rizzoli. “Perché la solitudine è lieve in compagnia di un libro” e lo possiamo testare subito, viste le tristi circostanze in cui ci troviamo tutti.

Un libro ci fa sentire meno soli, ci porta lontano dal presente, facendoci vivere nuove vite, mostrandoci altri scenari, luoghi sconosciuti, o conosciuti, che diventano punti di riferimento.

Attraversiamo la storia, il tempo, lo spazio per aprire i nostri orizzonti alle emozioni e mettendoci in connessione con noi stessi.

I libri sono ossigeno per la mente. Sempre e in questo particolare momento di cambiamento epocale, ancora di più.

E a proposito di questa nuova condizione in cui siamo costretti a vivere, ho fatto un’intervista a Cristina Rava a distanza. Abbiamo fatto una chiacchierata davanti a un buon caffè, ognuna seduta nella propria cucina, io prendendo appunti, lei accarezzando il suo gatto (io l’ho immaginata così).

“I segreti del professore” è uscito nelle librerie proprio quando in Italia sono iniziate le restrizioni.

Annullate tutte le presentazioni, a parte una a “I martedì letterari del Casinò di Sanremo”, qualche firma-copie e un intervento a Radio Onda Ligure insieme a Marco Ghini e Bruno Robello De Filippis, dove l’ironica scrittrice di “noir”, insieme a un medico e un avvocato irriverenti, hanno chiacchierato alla loro personalissima maniera.

Cristina Rava però non si ferma, anzi #restaacasa e, benchè si definisca “tecnoplegica”, attiva i moderni mezzi di comunicazione per parlare della sua intrigante opera e, così facendo, ci tiene compagnia.

Da persona calda ed empatica quale è, le manca il contatto fisico e visivo con i suoi lettori, ma connettendosi con dirette Facebook e video girati accanto alla stufa della sua cucina, si attiva uno scambio molto interessante: noi le diamo calore e sorrisi in formato emotijon, lei ci offre pillole del suo libro condite con la sua piacevolissima ironia.

Cristina Rava, scrittrice albenganese che coltiva la passione per il racconto fin da bambina, scrive da tanto tempo e, attirata dal mistero, sceglie il filone noir .

Nel 2002 pubblica il primo romanzo, autofinanziato, a cui seguono 15 libri, passando per le case editrici Frilli, Garzanti e, dal 2019, Rizzoli.

... » Leggi tutto