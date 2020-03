Pompe funebri liguri senza mascherine, allarme shock: “Rischiamo di dover lasciare i corpi negli obitori”

Liguria. Emergenza mascherine anche per le pompe funebri liguri, i cui operatori rischiano di non poter più avvicinare le salme. Uno scenario che porterebbe a conseguenze pesantissime per un sistema sanitario già in forte emergenza. A denunciarlo sono i vertici liguri e nazionali della Federcofit, la Federazione italiana del comparto funebre.

“Stiamo finendo le mascherine perché tutte quelle in commercio vanno alla Protezione civile – racconta in una intervista all’Agi il presidente nazionale Cristian Vergani – ma senza protezioni arriveremo a una serrata delle attività funebri in tutta Italia e dovremo lasciare i defunti nelle camere mortuarie. E’ sempre più pericoloso fare i nostri servizi perché le mascherine non si trovano più, tutti i nostri fornitori sono ‘blindati’ dalla Protezione civile. Quando saranno esaurite non potremo più lavorare”.

