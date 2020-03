Sfondano vetrine e distruggono fioriere nel centro storico di Albenga: denunciati dai carabinieri

Albenga. Negli ultimi giorni si sono registrati alcuni reati commessi da cittadini stranieri nel centro storico di Albenga. Solo nella serata di ieri, in via d’Aste e in Piazza San Michele, due cittadini marocchini pregiudicati, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati identificati e denunciati alla magistratura, perché responsabili di alcuni danneggiamenti ad arredi urbani e presso due esercizi commerciali.

I due hanno prima infranto con una pietra una vetrina di un negozio di abbigliamento in via Enrico d’Aste, poi hanno divelto alcune fioriere ornamentali del Comune e danneggiato alcuni vasi di piante nel dehor del bistrot a fianco del palazzo del municipio ingauno. Tutti gli atti vandalici sono stati ricondotti ai due nordafricani che sono stati identificati e deferiti alla Procura, oltre che per i danneggiamenti, anche per aver violato l’ordinanza governativa in vigore.

