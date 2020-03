Tredici furti a farmacie e tabaccherie di Albenga, individuato il responsabile

Albenga. Un cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine e pregiudicato, si è reso responsabile ieri di svariati piccoli furti presso farmacie e tabaccherie sia nel centro storico che presso il centro commerciale “Le Serre”.

Tra gli esercizi colpiti figurano la Farmacia “San Michele” di via delle Medaglie d’Oro, la Parafarmacia “San Michele” in Piazza Marconi, la Tabaccheria “Mazzone” di via Dalmazia, la Tabaccheria “Romano” di via Brescia, la Tabaccheria “Nonsolofumo” presso il centro commerciale “le Serre”, un furto su una Porche in lungomare Colombo, un danneggiamento di autovettura in via Milano e un furto su autovettura in via Leonardo da Vinci.

