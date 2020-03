Coronavirus, governatore Toti: «Il contagio continua a crescere, ma abbiamo primi segnali positivi»

Genova. «I numeri ci dicono che, come era previsto, il contagio continua a crescere nella nostra Regione. Il dato positivo è che le persone ricoverate crescono meno del solito, quindi la situazione è gestibile». Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti, in diretta dal palazzo della Regione a Genova.

Analizzando i numeri, partendo dai 1693 positivi al coronavirus in Liguria da inizio contagio, Toti ha detto: «Sono aumentati anche i clinicamente guariti: 142 in tutto. Aumentano purtroppo anche i decessi, oggi il numero è importante: 41. In totale, da inizio emergenza, sono morte 212 persone. Questo è un numero che ci addolora».

