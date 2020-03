Coronavirus, partono i progetti del Gaslini a sostegno di famiglie, bambini e operatori sanitari 

Genova. L’Istituto Gaslini si mette a disposizione per aiutare la popolazione nella gestione psicologica ed emozionale dell’emergenza Coronavirus.

Parte oggi il progetto di sostegno a distanza “Il Gaslini sta con voi” suddiviso in 5 diversi percorsi pensati per i bambini, le famiglie e tutti gli operatori dell’istituto pediatrico genovese. Un progetto di sostegno pensato prioritariamente per rimanere vicino alle famiglie dei propri pazienti, per supportarle con consigli e risposte relative alle prestazioni sanitarie.

