Coronavirus, sperimentato anche in Liguria il farmaco giapponese

Liguria. Sarà messo in sperimentazione urgente anche in Liguria il farmaco giapponese che in queste ore è salito alla ribalta mondiale per la sua presunta efficacia di contenimento sul virus Covid-19

Si chiama Avigan, e in queste ore è diventato il farmaco più desiderato del pianeta: “Questa mattina attraverso i sistemi di distribuzione farmaceutica regionali lo abbiamo ordinato – ha spiegato il virologo del San Martino Matteo Bassetti – Speriamo di averlo a disposizione e valutarne la validità quanto prima“.

