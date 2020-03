Costa Luminosa, Caprioglio ai savonesi: “Basta polemiche, non ho autorità per vietare approdo a nave italiana”

Savona. “Continuo a leggere le polemiche di alcuni savonesi secondo cui io avrei dovuto ‘respingere’ Costa Luminosa. Ma un sindaco non ha l’autorità per impedire l’attracco in un porto italiano di una nave battente bandiera italiana, a maggior ragione quando ci sono casi emergenziali a bordo“. Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio tenta così di placare il malumore espresso da diversi concittadini negli ultimi due giorni per l’arrivo sotto la Torretta di Costa Luminosa, al centro di una situazione critica dopo l’esplosione a bordo di un focolaio di contagi da Coronavirus.

La nave, infatti, originariamente avrebbe dovuto concludere il proprio lungo viaggio a Venezia. Dopo i primi casi di Covid-19, però, il programma è obbligatoriamente cambiato, con Costa che ha dovuto nel minor tempo possibile predisporre lo sbarco di tutti i passeggeri. Un’operazione resa particolarmente complessa dall’elevato numero di differenti nazionalità a bordo. E così si è deciso di fare scalo prima a Marsiglia e poi (data la difficile situazione sanitaria in Veneto) a Savona.

