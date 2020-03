In ricordo di Basilio “Bax” Sangiorgi

Le persone come il Comandante Basilio Sangiorgi non si potranno mai dimenticare. Con “Bax” (così lo chiamavano gli amici) ho condiviso momenti di autentica e sincera fratellanza: come Collega, quando insieme fondammo il Comitato Provinciale “Riviera delle Palme” dell’International Police Association (I.P.A.) e in ambito professionale quando ci scambiavamo informazioni o partecipavamo a eventi formativi. Io nella Polizia Locale, Lui nell’Arma dei Carabinieri … la Sua seconda Famiglia.

I militari che operavano nella Stazione di Pietra Ligure amava definirli “I miei ragazzi. Anzi … i miei giannizzeri!” a testimonianza dell’affetto e del rispetto che nutriva per loro che, a sua volta, veniva ricambiato. Si faceva amabilmente coinvolgere in qualsiasi iniziativa che mi balenava per la testa … era il (mio) vice Segretario dell’Associazione Internazionale di Polizia, sempre attivo, sempre presente … sempre gioioso e amabile con tutti! Era un uomo gentile, elegante e “di buona forchetta” … Dio solo sa le mangiate che ci siamo fatti in giro per la Liguria e nella Capitale!

