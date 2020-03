Un buon bicchiere di vino ai tempi del coronavirus? I viticoltori ingauni di Ortovero te lo portano a casa

#iorestoacasa, ma non rinuncio ad un buon bicchiere di vino, bevendo responsabilmente anche se non devo guidare. In questo momento, dove tutti devono restare in casa per garantire la salute di tutti, un bicchiere di Pigato, Rossese, Granaccia, Ormeasco o Vermentino può diventare un comfort drink.

Per questo i Viticoltori Ingauni di Ortovero hanno organizzato un servizio di consegna a domicilio per la clientela da Savona a Ventimiglia. Accanto ai vini Doc e Igp i Viticoltori Ingauni producono vino da tavola rosso o bianco in box da 3 litri, bollicine bianche con il Piganò e rosè con il Bolle Rosa. “Cerchiamo di venire incontro alle esigenze dei nostri clienti che, con le restrizioni imposte dall’emergenza, non riescono a venire in cantina ad Ortovero per fare scorta dei nostri vini. Con la possibilità di avere la consegna a domicilio pensiamo di offrire un servizio utile, in grado di garantire, anche a chi, come tutti, deve rimanere a casa e uscire il meno possibile e solo per casi di necessità”, commenta Massimo Enrico, presidente della cooperativa Viticoltori Ingauni.

