Albenga, Tavolo Verde in videoconferenza: al vaglio misure a sostegno del comparto agricolo

Albenga. Questa mattina si è tenuto un tavolo verde in videoconferenza al quale hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di categoria (Cia, Coldiretti, Confagricoltura) il vice sindaco Alberto Passino e l’assessore all’agricoltura Silvia Pelosi. L’intento di questa iniziativa è stato quello di avere un confronto e compiere un primo passo in direzione di quello che è uno dei settori trainanti dell’economia della Piana: il comparto agricolo e del florovivaismo.

Facendo salve le premesse che il sindaco Riccardo Tomatis ha più volte rappresentato e cioè che in questo momento occorre concentrare tutte le nostre energie sull’emergenza sanitaria, l’amministrazione ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza agli imprenditori agricoli che, in questo particolare momento, non solo non riescono a vendere i loro prodotti, ma rischiano di dover sostenere i costi si smaltimento dell’invenduto.

