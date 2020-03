Bordighera, Comune prepara piano strategico di sostegno per attività e sport

Bordighera. «L’Amministrazione comunale sta predisponendo un piano strategico di sostegno per le attività commerciali e per le associazioni sportive presenti sul territorio cittadino, ad annunciarlo è il sindaco della Città delle Palme Vittorio Ingenito.

Ritengo infatti fondamentale che, oltre ai primi 40.000 euro di stanziamento già previsti per la cancellazione di una parte dei tributi comunali dovuti dalle attività commerciali, si metta in atto un incentivo che coinvolga anche i proprietari dei muri dei locali; questo perché il credito d’imposta del 60% (sul canone di locazione di marzo e solo per le categorie C1) ad oggi non è assolutamente sufficiente a garantire la continuità aziendale. Esiste, fortissimo, il rischio che in mancanza di ulteriori agevolazioni statali molte realtà economiche comunichino la cessazione dell’attività già nel prossimo mese di aprile.

... » Leggi tutto